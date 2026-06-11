Жителю Ура-Губы вынесли приговор за поджог дома неприятеля сигнальной ракетой

Северянину назначили 2,5 года исправительной колонии общего режима. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему жителю Ура-Губы, который умышленно поджег чужой дом, причинив значительный ущерб. Мужчину обвиняли по части 2 статьи 167 УК РФ.

«В суде установлено, что 15 апреля 2025 года подсудимый, испытывая неприязнь к потерпевшему, прибыл к его дому в поселке, будучи пьяным. Убедившись, что в доме и постройках никого нет, мужчина разбил окно, после чего выстрелил в помещение сигнальной ракетой бедствия», - рассказали в прокуратуре региона.

Увидев пожар, мужчина скрылся с места происшествия, причинив потерпевшему ущерб в 2,5 млн рублей.

Северянину назначили 2,5 года исправительной колонии общего режима.

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