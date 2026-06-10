Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию перрона аэропорта «Мурманск»

Ранее стало известно о планах на строительство второй очереди терминала аэропорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции перрона аэропорта «Мурманск» с созданием пяти новых мест стоянок воздушных судов, здания аварийно-спасательной станции, объектов электроснабжения (трансформаторные подстанции), инженерных коммуникаций и патрульной автодороги, водосточно-дренажной системы и других коммуникаций.

«На данном этапе реконструкции планируется уширение северного перрона. На летном поле построят новую рулежную дорожку РД-F c укрепленными обочинами. Расчетные параметры дополнительной инфраструктуры аэропорта увязаны с его прогнозными показателями роста интенсивности движения воздушных судов», - сообщил представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Андрей Федулов.

Ранее стало известно о планах на строительство второй очереди терминала аэропорта, первую ввели в строй осенью 2025 года. В 2026 году для этих работ выберут генерального подрядчика, а в начале 2026 году должно начаться строительство второй очереди терминала с окончанием в 2029 году.

Напомним: далеко не у каждого региона в России есть два гражданских аэропорта, поэтому у Мурманской области повод для гордости в квадрате: воздушные гавани «Мурманск» и «Хибины», обе встречающие гостей и северян в обновленном виде. 30 мая, аккурат перед знаковым для Апатитов праздником – Днем химика, официально показали, чем завершилась масштабная реконструкция «Хибин».

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