В Кировске пожарные отработали спасение пострадавшего после ДТП

По легенде учений столкнулись два легковых автомобиля. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

На учебно-тренировочном комплексе Кировска прошли тактико-специальные учения для 30-й пожарной части Кировского филиала противопожарной службы.

По легенде учений столкнулись два легковых автомобиля. После аварии одна из машин вспыхнула, а внутри оказался заблокирован пострадавший. Пожарным предстояло оперативно ликвидировать возгорание, провести аварийно-спасательные работы и устранить последствия ДТП.

«Огнеборцы оперативно потушили автомобиль, с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и ликвидировали розлив горюче-смазочных материалов, – рассказал руководитель учений, начальник отдела пожаротушения Кировского филиала ГПС Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Иван Сергеев. – На каждом этапе анализировали обстановку и корректировали действия. Со всеми задачами личный состав справился. Такие тренировки позволяют нам совершенствовать навыки ведения аварийно-спасательных работ и взаимодействия между службами».

Спасатели отработали алгоритм действий при серьезных авариях, включая тушение автомобилей, деблокировку пострадавших и ликвидацию разлива горюче-смазочных материалов.

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