Из Мурманской области за рубеж отправлено более 48,5 тысячи тонн рыбной продукции

Продукция отгружена в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ и другие страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственными инспекторами Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора за 5 месяцев 2026 года был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт более 48,5 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области.

Продукция отгружена в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ и другие страны.

Большая часть продукции – 25,5 тысячи тонн - направлена в страны Европейского союза.

В Китай отгружено около 18,3 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции, а также 27 тонн живого камчатского краба.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен досмотр транспортных средств и груза. Соответствие продукции требованиям стран-импортеров подтверждено заключениями Мурманского филиала ФГБУ «НАЦРЫБА». По результатам контроля Управлением выданы ветеринарные сертификаты и сертификаты здоровья, подтверждающие безопасность продукции и ее соответствие необходимым требованиям.