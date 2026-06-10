Курсанты МАУ после долгого перерыва вернулись к шлюпочной практике

Как отметил глава региона, шлюпочная подготовка остается важной частью обучения курсантов. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманском арктическом университете после долгого перерыва возобновили шлюпочную практику для курсантов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Практические занятия прошли на озере Кильдинском. Будущие моряки отрабатывали навыки управления шлюпкой, учились работать в команде и действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как отметил глава региона, шлюпочная подготовка остается важной частью обучения курсантов.

«На озере Кильдинском ребята отрабатывали навыки, без которых невозможно стать настоящим моряком. Управление шлюпкой - это не просто учебная дисциплина, это школа характера, умение работать в команде и готовность к любым нештатным ситуациям», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что в 1958 году курсанты дошли на шлюпках из Мурманска до Москвы, а в 1972 году совершили переход от Кандалакши до Керчи, преодолев более трех тысяч километров.

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