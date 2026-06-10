Жителя Полярных Зорь осудили за экстремистские комментарии в соцсети

В Полярных Зорях суд вынес приговор 40-летнему местному жителю по делу о публичных призывах к экстремизму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Полярных Зорях суд вынес приговор 40-летнему местному жителю по делу о публичных призывах к экстремизму.

По данным УФСБ России по Мурманской области, мужчина публиковал комментарии в сообществах во «ВКонтакте». В них были призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти, в том числе сотрудников полиции.

«Полярнозоринский районный суд признал северянина виновным и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно», - уточнили в ведомстве.

Также мужчине запретили два года заниматься администрированием сайтов, чатов, групп и иных интернет-ресурсов в соцсетях. Приговор вступил в законную силу.

Напомним: за год в Мурманской области выявили 31 случай экстремизма, 30 - терроризма.

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