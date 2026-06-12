Жителей и гостей Териберки приглашают отметить День кита

Мероприятия начнутся в 12.00 в Доме культуры. Здесь пройдут лекции о природе Арктики и морских животных. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Териберке состоится праздник, посвященный обитателям Баренцева моря - День кита (6+). Для жителей и гостей села подготовили познавательную и развлекательную программу.

Мероприятия начнутся в 12.00 в Доме культуры. Здесь пройдут лекции о природе Арктики и морских животных.

«Татьяна Ефремова расскажет о бережном наблюдении за китами и о том, как такие наблюдения помогают ученым изучать морских гигантов. С лекцией «Мурманский берег. Животные, природа, наблюдения» выступит Антон Чайко», - рассказали организаторы.

Основная праздничная программа развернется в 14.00 на площадке у отеля «Териберский берег». Гостей ждут выступление поморского хора, творческие мастер-классы, уличные игры для детей и взрослых, запуск воздушных змеев и розыгрыш подарков.

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