Жителей и гостей Териберки приглашают отметить День кита

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
13 июня в Териберке состоится праздник, посвященный обитателям Баренцева моря - День кита (6+). Для жителей и гостей села подготовили познавательную и развлекательную программу.
Мероприятия начнутся в 12.00 в Доме культуры. Здесь пройдут лекции о природе Арктики и морских животных.
«Татьяна Ефремова расскажет о бережном наблюдении за китами и о том, как такие наблюдения помогают ученым изучать морских гигантов. С лекцией «Мурманский берег. Животные, природа, наблюдения» выступит Антон Чайко», - рассказали организаторы.
Основная праздничная программа развернется в 14.00 на площадке у отеля «Териберский берег». Гостей ждут выступление поморского хора, творческие мастер-классы, уличные игры для детей и взрослых, запуск воздушных змеев и розыгрыш подарков.
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