В Мончегорске будут судить водителя по делу о смертельном ДТП на трассе «Кола»

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Мончегорский городской суд поступило уголовное дело в отношении водителя, который нарушил ПДД и совершил смертельную аварию.
ДТП произошло в конце января 2026 года на федеральной трассе Р-21 «Кола» под Мончегорском. Мужчина ехал на технически исправном автомобиле.
«Водитель двигался с превышением скорости и на участке дороги, где действовали знаки «Обгон запрещен» и «Крутой спуск», выехал на встречную полосу. При этом он не убедился в безопасности маневра и совершил выезд в условиях ограниченной видимости», - сообщили в суде.
На встречной полосе автомобилист столкнулся с другой машиной. Водитель второго автомобиля получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Суд принял уголовное дело к производству и назначил предварительное слушание.
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