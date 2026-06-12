Активности охватят все муниципалитеты. Но есть важное условие: в плохую погоду они не будут проводиться. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Мурманской области стартует акция «На Севере – лето». Для северян это означает различные активности: выставки, уличные активности, мастер-классы, шахматные турниры, игротеки, познавательные прогулки, творческие мастерские, концерты, квесты, экскурсии, пленэры и многое другое.

«Флагманская уличная площадка акции, как и в прошлые годы, развернется в Мурманске на улице Воровского. Каждые выходные здесь будут проходить яркие и насыщенные творческие программы для всей семьи. Для маленьких северян организуют игры, мастер-классы, «воробьиные дискотеки» и встречи с кинологами. Для всей семьи запланированы квесты, городские прогулки и творческие мастерские, для молодёжи – отдельные активности. Свои программы представят областной театр кукол с проектом «Разговор с куклой» и областной драматический театр с арт-квартирником. В августе площадку закроет кинотеатр под открытым небом с фильмами об Арктике, а также картинами, показанными в рамках кинофестиваля «Северный характер»», - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Активности охватят все муниципалитеты. Но есть важное условие: в плохую погоду они не будут проводиться. Некоторые мероприятия будут платными.

Впервые акция «На Севере – лето» прошла в 2024 году. Сейчас ее расширили, добавив больше мероприятий для северян серебряного возраста в рамках программы «Северное долголетие».

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