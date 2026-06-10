У Поморской набережной в Коле наблюдали необычную картину

Зрелище было забавным, но на самом деле такое купание (не со стороны тюленя, конечно) было опасным. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июня у Поморской набережной в Коле гуляющие в жаркий день наблюдали необычную картину: в реке Тулома плавал мужчина, а рядом с ним - тюлень. Причем животное иногда уходило под воду, а затем проверяло, остался ли рядом человек.

Зрелище было забавным, но на самом деле такое купание (не со стороны тюленя, конечно) было опасным.

Купаться в Мурманской области можно только в специально отведенных местах, это два арктических пляжа: на реке Ура и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Штраф за нарушение - 5 тысяч рублей.