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НовостиОбщество10 июня 2026 9:51

У Поморской набережной в Коле наблюдали необычную картину

У набережной в Коле мужчина плавал вместе с тюленем
Ника СВЕТЛОВА
Зрелище было забавным, но на самом деле такое купание (не со стороны тюленя, конечно) было опасным.

Зрелище было забавным, но на самом деле такое купание (не со стороны тюленя, конечно) было опасным.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июня у Поморской набережной в Коле гуляющие в жаркий день наблюдали необычную картину: в реке Тулома плавал мужчина, а рядом с ним - тюлень. Причем животное иногда уходило под воду, а затем проверяло, остался ли рядом человек.

Зрелище было забавным, но на самом деле такое купание (не со стороны тюленя, конечно) было опасным.

Купаться в Мурманской области можно только в специально отведенных местах, это два арктических пляжа: на реке Ура и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Штраф за нарушение - 5 тысяч рублей.