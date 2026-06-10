Мужчина пытался передать полицейскому взятку в 20 тысяч в кафе Кировска

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Кировске 23-летнего местного жителя обвиняют в даче взятки должностному лицу. По версии следствия, 1 июня 2026 года мужчина находился в одном из кафе города, где передал оперативному сотруднику полиции 20 тысяч рублей.

«Деньги предназначались в качестве взятки за непринятие мер по факту выявленной продажи алкоголя без соответствующей лицензии», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Сейчас следователи продолжают сбор доказательств и проводят необходимые процессуальные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru