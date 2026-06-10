Житель Мурманска заплатит более 600 тысяч рублей за незаконный вылов краба

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Мурманска обязал браконьера возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам после незаконной добычи камчатского краба.

С иском в интересах РФ в суд обратился замвоенного прокурора 305-й военной прокуратуры гарнизона.

«Ранее мурманчанин был признан виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ - нарушении правил рыболовства во внутренних морских водах и территориальном море России. Он выловил 42 экземпляра камчатского краба», - сообщили в суде.

Военная прокуратура потребовала взыскать с нарушителя ущерб, а именно 603 тысячи рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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