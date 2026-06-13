В Мурманской области зацвела черника

Несмотря на все капризы природы, в Мурманской области началось цветение ягод. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Весна в этом году пришла в Мурманскую область раньше, чем обычно. Но аномальная оттепель перемежалась со снегопадами и ливнями.

Несмотря на все капризы природы, в Мурманской области началось цветение ягод. Одной из первых в цвет пошла черника. Ее увидел корреспондент «КП» в Кировске.

А вот будет ли урожай, зависит от разных факторов, в том числе, насколько лето будет засушливым, дождливы и будет ли тепло.

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