В Мурманской области зацвела черника

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Весна в этом году пришла в Мурманскую область раньше, чем обычно. Но аномальная оттепель перемежалась со снегопадами и ливнями.
Несмотря на все капризы природы, в Мурманской области началось цветение ягод. Одной из первых в цвет пошла черника. Ее увидел корреспондент «КП» в Кировске.
А вот будет ли урожай, зависит от разных факторов, в том числе, насколько лето будет засушливым, дождливы и будет ли тепло.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru