Полиция проверяет погром на площадке ученых под Мончегорском

Часть оборудования была повреждена, а другая пропала. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе стало известно, что неизвестные разгромили научно-исследовательский комплекс экологов Института проблем промышленной экологии Севера под Мончегорском.

Часть оборудования была повреждена, а другая пропала. Ученые не нашли осадкоприемники для сбора и анализа атмосферных осадков, разгромлено биоплато - уникальные природно-инженерные экосистемы, созданные для изучения очистки воды.

Ситуацией занялась полиция, которая начала процессуальную проверку.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа ОМВД России «Мончегорский». Сотрудники полиции провели тщательный осмотр территории, изучают следовую информацию. Вместе с тем отмечаем, что на настоящий момент заявлений или обращений от представителей указанного учреждения в органы внутренних дел не поступало», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: сутки искали всем двором - в Мурманске полицейские помогли найти кота Тайсона, который спрятался под капотом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru