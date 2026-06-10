Администрация Мурманска рассказала, где будет не проехать во время празднования Дня России

Водителей областного центра предупреждают об ограничениях на дорогах из-за праздника. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня Мурманская область с размахом отметит День России - в регионе в этот и другие дни пройдет более 180 мероприятий. Основные - в Мурманске.

Водителей областного центра предупреждают об ограничениях на дорогах из-за праздника.

«Из за празднования Дня России будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта до 13 июня по ул. Воровского (от д. № 4/22 до ул. Ленинградской), по ул. Ленинградской (от ул. Воровского до д. №5/23). Также до 15 июня - по ул. Профсоюзов (от д. №1 до ул. Ленинградской, 29/5)», - рассказали в мэрии.

Напомним: в Кольском округе стартовал ремонт на автодороге Кола - Зверосовхоз. Обновление трассы идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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