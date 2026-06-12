В проекте «Сила Севера – в людях!» появилась номинация про детей

До 30 июня продлится прием заявок, далее стартует народное голосование. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области на портале «Наш Север» проходит онлайн-конкурс «Сила Севера – в людях!». Северян приглашают рассказать о своих земляках – людях разных профессий и судеб, о тех, кто вносит вклад в развитие Мурманской области.

До 30 июня продлится прием заявок, далее стартует народное голосование. В конкурсе появляются новые номинации. Так, сначала - «Защитник Севера» для военнослужащих, обеспечивающих безопасность арктического региона. Теперь же спецноминацию ввели для юных северян - «Дети Арктики».

«Мы приглашаем рассказать о талантливых и целеустремленных юных жителях Кольского Заполярья, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве, науке и общественной деятельности», - рассказали в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области завершается Всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Оно продлится до 12 июня включительно.

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