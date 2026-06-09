Мурманская область вошла в топ-30 регионов России по уровню развития ГЧП

Также регион занял третье место в России по качеству нормативно-институциональной среды. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область оказался в топ-30 национального рейтинга развития государственно-частного партнерства, который составляет Министерство экономического развития РФ, улучшив свои показатели на пять позиций. Также регион занял третье место в России по качеству нормативно-институциональной среды.

«Занять третье место в стране по качеству нормативной базы — это значит пройти аудит на «пять с плюсом» перед самым требовательным инвестором. Сегодня бизнес, заходя в наш регион, четко понимает правила игры, видит понятные и стабильные алгоритмы работы. Именно этот фактор, а не только географические преимущества, становится решающим аргументом для локализации ГЧП-проектов в Арктике», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: завершился Петербургский международный экономический форум, по итогам которого Мурманская область заключила несколько важных для региона соглашения и получит более 60 миллиардов рублей в виде инвестиций.

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