Жителей Мурманской области предупреждают о сильных дождях

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, особенно в разгар ливней, не превышать скорость и соблюдать ПДД. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Мурманской области уже стала походить на летнюю: тепло, но дождливо. Региональный оперштаб предупреждает северян, что из дома без зонтика лучше не выходить.

«В ближайшие дни Мурманская область будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Северной Европой. Ожидается смещение атмосферных фронтов с дождями различной интенсивности и грозами в отдельных районах», - уточнили в оперштабе.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, особенно в разгар ливней, не превышать скорость и соблюдать ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru