На руднике в Мурманской области одежду рабочего затянуло в дрезину

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Специальная комиссия расследует тяжелый несчастный случай на предприятии в Мурманской области, который произошел на минувших выходных.
«Согласно предварительной информации, горнорабочий, находясь в обгонном тоннеле железнодорожного пути, был травмирован движущейся железнодорожной дрезиной. Для пропуска приближающегося транспорта работник отошел в сторону, но не рассчитал расстояние: его зацепило за спецодежду, в результате пострадавший упал и получил травмы», - рассказали в Гострудинспекции Мурманской области.
Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.
Напомним: инспекция труда в Мурманской области завершила дополнительное расследование несчастного случая, произошедшего в ноябре 2025 года в Снежногорске с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Ксилема Плюс». Здесь рабочий случайно отрезал себе пальцы.
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