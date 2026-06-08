В Апатитах водитель Renault отвлекся на телефон и сбил шестилетнего ребенка

Днем 7 июня в Апатитах произошло ДТП на пешеходном переходе. На перекрестке улиц Строителей-Пушкина сбили мальчика. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 7 июня в Апатитах произошло ДТП на пешеходном переходе. На перекрестке улиц Строителей-Пушкина сбили мальчика.

«Предварительно установлено, что водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Renault Kaptur, отвлекся на телефон, что привело к наезду на шестилетнего велосипедиста. Ребенок пересекал проезжаю часть на велосипеде, не спешившись», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести, на «скорой» его экстренно доставили в приемный покой, после чего назначили дальнейшее лечение в условиях медицинского стационара.

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