Жителям Мурманской области рассказали, какой должна быть ежедневная физическая нагрузка

Каждый четвертый житель трудоспособного возраста тратит на ходьбу в быстром или умеренном темпе менее 30 минут в день. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 14 июня проходит Неделя информирования о важности физической активности. Малоподвижный образ жизни по масштабу вреда для здоровья сегодня сравнивают с курением. И это - не преувеличение.

Низкая физическая активность - самостоятельный фактор риска развития многих заболеваний, такой же серьезный как лишний вес, высокое давление или повышенный холестерин.

Но есть и хорошая новость: даже небольшие изменения в повседневных привычках запускают процесс оздоровления. Подъем по лестнице вместо лифта, утренняя зарядка, пешая прогулка в обеденный перерыв, активные игры с детьми - все это работает.

Сколько нужно двигаться?

Оптимальный минимум для взрослого человека – 150-300 минут умеренной физической активности в неделю (например, быстрая ходьба) или 75-150 минут интенсивной нагрузки (бег, плавание, велосипед). Тем, кто хочет получить дополнительные преимущества для здоровья, стоит увеличить эти цифры до 300 и 150 минут соответственно.

Для тех, у кого не получается заниматься регулярно в будние дни, есть вариант «спортивных выходных» - компенсировать активность за два дня. Это - не идеал, но лучше, чем ничего.

Почему это особенно важно для северян

Каждый четвертый житель трудоспособного возраста тратит на ходьбу в быстром или умеренном темпе менее 30 минут в день. А ведь всего полчаса быстрой ходьбы снижают риск преждевременной смерти на 20%.

Физическая активность укрепляет сердце и сосуды, помогает держать в норме вес тела, улучшает работу мозга и настроение, снижает уровень тревоги и защищает от депрессии. Регулярные нагрузки укрепляют иммунитет - что особенно важно в условиях Заполярья.

С чего начать?

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Кристина Бондаренко рекомендует:

«Первые тренировки не должны быть изнуряющими. Важно прислушиваться к себе: если упражнения сопровождаются болью - это сигнал снизить нагрузку. Тем, у кого есть хронические заболевания, перед стартом стоит проконсультироваться с врачом.

Главное - пересилить себя и не откладывать на завтра. Начните день с зарядки. Выходите из автобуса на остановку раньше. Гуляйте в парке. В Мурманске и области для этого есть все: пешеходные дорожки, лыжные трассы, велодорожки, уличные тренажеры».

Северяне, ваш организм создан для движения! Каждый шаг - это вклад в ваше долголетие и качество жизни. Будьте активны - и жизнь ответит вам энергией и здоровьем!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОМЦ», Мурманск.