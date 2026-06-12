Самая знаменитая береза Мурманской области проходит диспансеризацию

На территории Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН в Кировске находится самая известная береза Мурманской области. Ее возраст - 98 лет, высота - 14 метров.
Дерево произрастало до закладки ботсада и специально сохранено, как самый старый и крупный экземпляр северной березы в Хибинах. На днях специалисты Ботсада провели диспансеризацию березы.
«Измеряем высоту и толщину, пересчитываем ветки и проверяем прочность», - рассказали в Ботсаде.
Напомним: в Мурманске началась пересадка кустов сирени, растущих на проспекте Ленина в районе домов № 82-86. Работы проводят комитет по развитию городского хозяйства и Управление дорожного хозяйства.
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