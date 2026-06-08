Начал душить после отказа жить вместе. Жителя Кандалакши будут судить за покушение на убийство

В Кандалакше будут 60-летнего местного жителя, который совершил покушение на убийство. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакше будут 60-летнего местного жителя, который совершил покушение на убийство.

По версии следствия, вечером 27 февраля 2026 года мужчина, будучи пьяным, был дома вместе со своей 46-летней знакомой. Во время конфликта женщина отказалась сожительствовать с ним, после чего он начал избивать северянку и душить ее.

«Женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Завершить задуманное злоумышленнику не удалось, поскольку его действия пресек очевидец», - сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Кандалакши грозит до 11 лет лишения свободы с ограничением свободы либо без такового.

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