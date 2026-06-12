Росреестр: Большинство земель Мурманской области - лесной фонд

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Управление Росреестра по Мурманской области подготовило доклад о состоянии земель в регионе.
Так, общий земельный фонд Кольского Заполярья на начало 2026 года составляет 14 490,2 тысячи га, большая часть - лесной фонд (65,3 %). На втором месте по численности идут земли сельхозназначения (19,7 %), затем - земли запаса (8,1 %), промышленности и спецназначения (3,2 %), особо охраняемые природные территории (2,8 %), водный фонд (0,5 %), земли населенных пунктов (0,4 % или 64 тыячи га).
«Доклад наглядно отражает состояние земельного фонда и является информационной основой для органов власти при разработке земельной политики, направленной на повышение эффективности управления земельными ресурсами. Эти задачи заложены в стратегии развития Росреестра до 2030 года и госпрограмме "Национальная система пространственных данных“», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.
Напомним: жителям Мурманской области напомнили, как точно установить границы своих участков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru