Порядок оформления пропусков в Лиинахамари изменился

Срок оформления пропуска для граждан РФ составляет не более 15 рабочих дней, для иностранных граждан – не более 30 рабочих дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня изменился порядок оформления в поселок Лиинахамари Печенгского округа Мурманской области. Из-за близости к границе попасть сюда без этого разрешительного документа нельзя.

Ранее пропуск можно было оформить, если была только временная регистрация в округе, теперь нужна только постоянная.

«Способ представления заявлений (ходатайств) о выдаче пропусков, разрешений, письменных уведомлений определяется заявителем при личном обращении (либо через своего представителя); или почтой; или в форме электронных сообщений на адрес электронной почты с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: или через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - рассказали в администрации Печенгского округа.

Срок оформления пропуска для граждан РФ составляет не более 15 рабочих дней, для иностранных граждан – не более 30 рабочих дней.

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