Четыре депутата горсовета Мурманска проведут встречи с жителями города

Председатель горсовета Мурманска Игорь Морарь опубликовал новый график встреч с депутатами. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь опубликовал график встреч народных избранников с северянами, на которых последние могут задать вопросы и рассказать о своих проблемах.

На этой неделе таких встреч будет четыре.

9 июня, 16.00-17.00 - Ирина Матвеева (1 округ), Управление Ленинского административного округа города Мурманска, ул. Заводская, 3. Нужна предварительная запись по телефону +7 (911) 303-85-94.

10 июня, 18:00-19:00 - Алексей Ищук (10 округ), школа № 49, ул. Скальная, 12.

10 июня, 18:00-19:00 - Любовь Лычкина (7 округ), Управление Ленинского административного округа города Мурманска, пр-кт Героев-североморцев, 33.

11 июня, 15:00-16:00 - Ирина Андреева (6 округ), региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, пр-кт Ленина, 88, нужна предварительная запись по телефону 69-33-00.

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