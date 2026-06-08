Ксения Собчак обсудила с Андреем Чибисом развитие Мурманской области

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на Петербургском международном экономическом форуме. Она поделилась, что давно вместе с командой хочет посетить регион. Разговор затронул программу «На Севере – жить!».

«Был даже такой мем: «кто последний улетит из Мурманска — выключит свет». Именно в ответ на это появилась программа, которая стала не просто девизом, а дорожной картой и настоящей идеологией. И сработало: в 2023 году в область впервые со времен СССР приехало больше людей, чем уехало и старается сохранить эту тенденцию», - поделился губернатор на видео.

Также глава региона обратил внимание на региональные меры поддержки, включая льготную ипотеку под 2%, и назвал Мурманскую область «точкой силы» в Арктике.

Напомним: по итогам ПМЭФ-2026 Мурманская область привлечет 60 млрд рублей инвестициями.

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