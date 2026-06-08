По итогам ПМЭФ-2026 Мурманская область привлечет 60 млрд рублей инвестициями

Губернатор Мурманской области подвел итоги ПМЭФ-2026 для региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершился Петербургский международный экономический форум, по итогам которого Мурманская область заключила несколько важных для региона соглашения и получит более 60 миллиардов рублей в виде инвестиций. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Так, «Новатэк» вложит почти 4,8 миллиарда рублей, в том числе на техническое оснащение областного онкодиспансера и обновление ДК им. Кирова. «Уралхим» планирует освоение Туломского месторождения и строительство ГОКа. «Россети Северо-Запад» вложат 15 миллиардов рублей в обновление энергосистемы Мурманской области.

GloraX построит в Мурманске 10-этажный дом, а компания BN Group инвестирует 2,15 млрд рублей в строительство коттеджного поселка в Мурманске и многоквартирных домов в Мончегорске. Также в Мурманске, Кировске и Териберке появятся новые отели от «М9».

Часть заключенных соглашений четко пересекается с поручениями президента.

«Владимир Путин акцентировал внимание на морской логистике и отдельно выделил развитие Трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Именно над этим проектом работает профильная комиссия госсовета, которую возглавляет Андрей Чибис. За два года она стала настоящим голосом регионов на федеральном уровне. Кроме того, Мурманск постепенно закрепляет статус мультимодального арктического хаба: достигнуты договоренности с индийскими и китайскими партнерами, а первый контейнеровоз из Китая придет в Мурманск уже в августе», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Мурманскую область высоко оценил результаты развития региональной системы здравоохранения. Об этом шла речь на совещании с губернатором Андреем Чибисом и представителями медицинского сообщества региона.

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