В Заполярном открыли доску руководителю Кольской сверхглубокой Губерману

Открытие мемориальной доски состоялось в День города. Фото: администрация Печенгского округа

7 июня Заполярный в Мурманской области отметил 70 лет со дня основания. В День города здесь открыли мемориальную доску почетному жителю города, руководителю научно-производственного центра «Сверхглубокая» Давиду Губерману.

«На открытие пришли старейшие работники Кольской сверхглубокой скважины, буровики, водители, инженеры, шлифовщики, друзья, а также родственники, проживающие в Печенгском округе. Они поделились впечатлениями о руководителе Сверхглубокой, которая оставила яркий и значимый след в истории мировой науки о Земле и ее недрах», - рассказали в администрации Печенгского округа.

Напомним: «Гул по ночам - это звуки из Ада?» - жители Заполярного связали странный шум с пробуждением Кольской сверхглубокой скважины.

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