В Оленегорске после ДТП на улице Строительной госпитализировали человека

Фото: vk.com/murman01

В Оленегорске вечером 6 июня произошло ДТП с пострадавшим. В районе дома №22 на улице Строительной съехал в кювет легковой автомобиль Renault Symbol.

На месте происшествия работали спасатели, которые стабилизировали транспорт, отключили аккумуляторную батарею.

«Пострадал один человек, госпитализирован. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции устанавливаются причины произошедшего», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Кольском округе начался ремонт дороги Кола - Зверосовхоз.

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