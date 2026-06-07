В Снежногорске девушка похитила технику через кассы самообслуживания

В отношении северянки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», она находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Снежногорске полицейские раскрыли кражу товаров из сетевого магазина бытовой техники на улице Стеблина. Ущерб торговой точке составил около 30 тысяч рублей.

После изучения записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемой злоумышленницы - ею оказалась 19-летняя местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По версии следствия, девушка несколько дней посещала магазин и выбирала товары из отдела компьютерной периферии. Среди похищенного оказались компьютерные мыши, клавиатуры, игровые геймпады, пауэрбанки и микрофоны.

«Чтобы не вызывать подозрений, покупательница брала также недорогие товары - чехлы и наклейки для телефонов. На кассе самообслуживания она оплачивала только их, а более дорогостоящую технику выносила без оплаты», - сообщили в УМВД региона.

В отношении северянки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», она находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество сотрудники полиции забрали, технику вернут владельцу.

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