В Печенгском округе осудили двух мужчин за неуплату 6 млн таможенных платежей

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Печенгский районный суд вынес приговор двум жителям Санкт-Петербурга, которых обвиняли в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись. Они просили прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф, ссылаясь на то, что ущерб бюджетной системе РФ в 6 миллионов рублей был возмещен, а перевозимый товар задержан. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

«Задержание товара само по себе не свидетельствует о заглаживании вреда, причиненного преступлением, и не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Уголовное дело было рассмотрено по существу с вынесением обвинительного приговора», - сообщили в суде.

В зависимости от роли каждого из фигурантов суд назначил им штрафы в 300 тысяч и 350 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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