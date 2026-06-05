В Мончегорске ищут 50-летнюю женщину со шрамом над губой

Тех, кто обладает информацией о пропавшей, просят связаться с волонтерами поискового отряда «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 либо обратиться в полицию: 102 или 02. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Мончегорске пропала 50-летняя Анна Катанаева. С 24 мая женщина не выходит на связь с родственниками, ее местонахождение не известно. Живет на проспекте Ленина, 4.

Приметы: рост 175 см, голубые глаза, волосы до плеч, есть шрам над верхней губой. Северянка была одета в короткую голубую куртку, кроссовки, черные лосины или голубые джинсы.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей, просят связаться с волонтерами поискового отряда «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 либо обратиться в полицию: 102 или 02.

Напомним: в Мончегорске в День Победы пропала 85-летняя бабушка в розовой куртке.

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