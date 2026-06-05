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НовостиОбщество5 июня 2026 8:04

В Мурманской области заработал маркетплейс «Витрина имущества банкротов»

Северяне смогут покупать имущество банкротов через новый онлайн-сервис
Наталья ЛОБАНОВА
Пользоваться витриной можно бесплатно. Для доступа к сервису регистрация не требуется.

Пользоваться витриной можно бесплатно. Для доступа к сервису регистрация не требуется.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области начал работу маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). Новый сервис представляет собой единую онлайн-площадку с объявлениями о продаже имущества граждан и организаций, признанных банкротами.

«Ранее информация о таком имуществе была размещена на различных торговых площадках. Теперь данные собраны в одном месте и представлены в структурированном и удобном для поиска формате», - сообщили в УФНС региона,

По данным налоговой службы, сейчас на платформе опубликованы сведения о продаже более 10 тысяч объектов имущества должников по всей стране. Более 50 объектов находятся в Мурманской области.

Пользоваться витриной можно бесплатно. Для доступа к сервису регистрация не требуется.