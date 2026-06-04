Wink представляет северянам яркий коктейль премьер июня

Фото: Wink

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Весь июнь будут выходить новые серии криминального триллера «После Фишера. Инквизитор» (18+), в котором на поиски алтайского маньяка отправились Александр Петров и Юлия Снигирь, важную роль в истории с мистическим налетом сыграла также девочка-маугли в исполнении Полины Гухман. В другом сериале линейки Wink Originals Полина Гухман предстает в совершенно другом образе — талантливой юной спортсменки со сложной судьбой в первом российском сериале о большом теннисе. 18 июня она в последний раз выйдет на корт в проекте «Первая ракетка» (18+) — в этот день будет показан заключительный эпизод энергичной спортивной драмы, где роль тренера сыграл Данила Козловский.

Военно-историческая драма «Семь верст до рассвета» (18+) рассказывает историю самого возрастного Героя Советского Союза времен Великой Отечественной войны Матвея Кузьмина (Федор Добронравов). Псковского крестьянина в период оккупации немецкие захватчики попросили довести до места операции против советских войск. Путь был длинным и закончился совсем не так, как мечтали фашисты. В основе фильма — рассказ классика советской литературы Бориса Полевого.

Психологическая драма «Кукла» (18+) — режиссерский дебют известного актера Егора Бероева. У Нади впереди была вся жизнь, но череда трагических событий перевернула все: в один день она потеряла отца и убила жениха, узнав о его измене. В колонии она провела шесть лет и родила там дочку, которую тут же отняли. После освобождения Надя отправляется на поиски девочки. Главную роль исполняет балерина и дебютантка Анна Панкратова.

Еще один триллер-детектив в коктейль премьер поступил из Франции. В фильме «Стервятники» (18+) сталкиваются жестокость преступника и моральные дилеммы. Журналист Самуэль и его дочь Ава начинают освещать жестокое убийство девушки — жертву облили кислотой. Шокированные преступлением, они проводят собственное расследование, обнаруживают тревожные совпадения с делом прошлых лет и сами оказываются в зоне внимания законспирированной группы.

Подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» (16+) — экранизация популярного романа Анны Джейн. Старшеклассница Полина пытается спастись от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она - делать все, что он скажет. В ходе игры у пары появляются настоящие чувства, но далеко не всем среди одноклассников и в семье это по душе. В картине режиссера Михаила Вайнберга главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.

В смузи для детей попала экранизация знакомого всем с детства цикла повестей Софьи Прокофьевой. «Приключения желтого чемоданчика» (6+) — это удивительная история о докторе с волшебным чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость. Родители обращаются к чудесному доктору, чтобы «вылечить» затворника Петю, которого не выгнать на улицу и у него нет друзей. Однако желтый чемоданчик похищен… Режиссером картины выступил Денис Гуляр, а роли исполнили Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов и другие.

Продлит волшебное послевкусие приключенческий мультфильм «Зачарованное королевство» (6+). Главные герои — брат и сестра Эльфи и Элиз из Англии — переносятся в удивительную страну Иногда, где исполняются желания. Ребят ждет множество похождений и испытаний в стране, где время бежит очень быстро, и им обязательно нужно подгадать момент, чтобы успеть вернуться домой к любимому празднику — Рождеству.

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