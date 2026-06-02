«Ростелеком» в Мурманске выступил технологическим партнером большого детского праздника

Фото: ПАО "Ростелеком"

31 мая в мурманском многофункциональном комплексе «Северное Нагорное» состоялся масштабный праздник «Все можно», приуроченный к Международному дню защиты детей. Технологическим партнером мероприятия выступила компания «Ростелеком».

Более 300 ребят приняли участие в мастер-классах, квестах и розыгрышах подарков от партнеров. На площадках, организованных «Ростелекомом», дети и взрослые смогли познакомиться с услугами компании и узнать больше о правилах цифровой безопасности.

В одном из кафе комплекса была установлена камера с высоким разрешением и широким углом обзора, которая в онлайн-режиме транслировала происходящее на большой экран. Все желающие могли увидеть себя в кадре, передать приветы и пожелания. Одновременно с этим на площадке работали консультанты «Ростелекома», рассказывавшие о возможностях домашнего видеонаблюдения.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Татьяна Седова, директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Мы предлагаем не просто камеры, а сервис под ключ. Благодаря облачной модели, исключается потеря данных. Все видеозаписи шифруются и хранятся на защищенных серверах компании, расположенных на территории России. Сейчас действует специальное предложение “Тест-драйв”, когда в течение месяца можно тестировать работу домашнего видеонаблюдения и других наших услуг бесплатно».

Одним из центральных событий праздника стал турнир по настольной игре «БезОпасный интернет». Она разработана компанией «Ростелеком» совместно с детским журналом «Радуга» из Республики Коми. В пяти раундах игры приняли участие более 60 человек. Погрузиться в мир цифровой безопасности детям помогали сотрудники «Ростелекома» и волонтеры из Мурманского педагогического колледжа. Все игроки получили сладкие подарки, а победители — экземпляры игры.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Дарья Андрейченко, гость праздника:

«Игра оказалась очень интересной. Я узнала много нового о том, как правильно пользоваться интернетом и защищать свои данные. Теперь буду осторожнее с подозрительными ссылками и никогда не поделюсь личной информацией с незнакомцами».

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Мы были рады стать частью замечательного праздника, организованного для детей и, что самое главное, с любовью к детям. Развивая цифровые технологии, мы стремимся улучшать жизнь людей и создавать новые возможности для всех. Особое внимание уделяем вопросам киберграмотности: сегодня интернет стал частью нашей повседневной реальности, и важно научить подрастающее поколение правилам безопасности в онлайн-пространстве».

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