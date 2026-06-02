T2 усилила покрытие на федеральных трассах Мурманской области

Фото: Николай Воронов

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество связи на ключевых трассах «Кола» и «Лотта» в Мурманской области. Компания вывела в эфир дополнительные базовые станции на важных транспортных направлениях региона, обеспечив доступ к цифровым сервисам для пассажиров и водителей.

T2 планомерно расширяет покрытие вдоль ключевых региональных и федеральных дорог Мурманской области. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты на двух участках трассы Р-21 «Кола» - ключевой магистрали для автопутешествий по региону. Покрытие было улучшено между городом Кандалакшей и поселком Зеленоборский, включая железнодорожные станции «Жемчужная» и «Ручьи-Карельские», а также между Заозерском и КПП «Титовка».

На трассе 47А-059 «Лотта» базовые станции выведены в эфир рядом с поворотом на Никель и в районе поселка Верхнетуломский, что позволило улучшить качество связи и для жителей этого населенного пункта.

Теперь туристам и мурманчанам на этих участках дорог стали доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, а также высокоскоростной мобильный интернет. Развитие сети на автодорогах способствует повышению безопасности дорожного движения, позволяет водителям и пассажирам пользоваться навигационными и цифровыми сервисами в пути, а также сохранять связь на протяжении всего маршрута.

Артем Солдатов, директор мурманского филиала Т2:

«Мурманская область – популярное направление для автопутешествий. Надежная мобильная связь здесь критически важна: она обеспечивает работу навигаторов, позволяет оперативно вызвать экстренные службы и поддерживает безопасность на дорогах. Наши объекты связи гарантируют водителям и пассажирам стабильный доступ к онлайн картам и мессенджерам, а также возможность делиться впечатлениями от северной природы. В этом году мы продолжим расширять покрытие сети на трассах региона».

