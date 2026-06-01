«Ростелеком» возвращает клиентов в детство

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» ко Дню защиты детей запустил специальное интерактивное голосовое меню на горячей линии компании. На протяжении 1 июня все обратившиеся по телефону 8 800 100 08 00 услышат детский голос, который поможет получить информацию об услугах компании. Кроме того, в течение дня вместо стандартной фоновой музыки будут звучать любимые детские мелодии.

Голосом «Ростелекома» стал пятилетний Ваня, сын сотрудницы Центра компетенций по управлению лояльностью клиентов «Ростелекома». Ваню выбрали после прослушивания тестовых аудиозаписей кандидатов. Юный помощник расскажет обратившимся на горячую линию, как выбрать интересующую их тематику, а также сообщит клиентам важную информацию об их аккаунтах и возможности подключения новых услуг.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»:

«Во время записи Ваня волновался, но очень хорошо справился. После он сразу получил пирожное, мы также обязательно вручим ему подарок. Детские голоса на горячей линии дарят улыбку клиентам “Ростелекома” и помогают развивать клиентский сервис. Мы анализируем реакцию звонящих на разные речевые паттерны и используем эту информацию для улучшения работы речевых ботов и операторов».

