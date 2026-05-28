Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится на Wink 28 мая

Фото: Wink

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы «Фишер» состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме «После Фишера. Инквизитор» (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автором идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

События в третьей части «Фишера» разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.

Трейлер.

Одна из ключевых фишек сериала «После Фишера. Инквизитор» определена местом действия — события происходят в Алтайском крае. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемочному процессу команда сериала отправилась в экспедицию на Алтай.

Фото: Wink

Продолжение популярной франшизы войдет в линейку Wink Originals. За производство проекта отвечает кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Реклама. ПАО "Ростелеком"

Erid:2W5zFH1nmN9