В Мурманске состоялось первое заседание по делу экс-акционера рыбного порта

27 мая в Первомайском районном суде Мурманска состоялось первое заседание по делу Даниила Полещука - бывшего акционера и руководителя Мурманского морского рыбного порта. Ему вменяют несколько уголовных статей: присвоение денежных средств и растрату имущества порта, мошенничество с имуществом предприятия, а также злоупотребление полномочиями.

Предварительное слушание по делу прошло в закрытом формате, на первое судебное заседание допустили прессу. Даниила Полещука доставили в суд в сопровождении конвоя из СИЗО.

На заседании представитель прокуратуры начал зачитывать обвинение. На данный момент оно не озвучено полностью, но позиция обвинителя такова: из-за экс-акционера рыбный порт, который несколько лет назад был национализирован (в октябре 2022 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о передаче 100% акций государству из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства) потерял часть имущества и понес значительные убытки.

Речь идет о целом ряде объектов, которые постепенно Мурманский морской рыбный порт возвращает себе через суды. Так, в прошлом году по решению Арбитражного суда Мурманской области, предприятию в собственность передали холодильник № 5 с административным корпусом общей площадью 11 684 кв. м, склад рыбной муки, здание совмещенного склада, бытовой корпус в Южном районе.

Тогда же прокуратура Мурманской области сообщила об удовлетворении в суде своего иска о возвращении в собственность стратегического предприятия объектов недвижимости стоимостью более 4 миллиардов рублей. Речь идет о нефтеперевалочном комплексе.

Как рассказал «КП»-Мурманск» один из адвокатов Полещука Александр Панфилов, сформулированное в отношении обивняемого обвинение защита полагает излишне квалифицированным по нормам Уголовного Кодекса РФ.

«Все, что предъявляется Полещуку как преступления, уже разрешено судами по нормам Гражданского законодательства. Важно понимать, что 100% акций Мурманского морского рыбного порта в 2015 году частные акционеры, в том числе и Даниил Полещук, приобрели в ходе торгов за 1,026 миллиарда рублей. Процедура покупки акций является законной и никем не оспаривалась. В 2023 году при изъятии акций в судебном порядке эти деньги никто не вернул. Таким образом, весь период законного владения акциями Полещук Д.А. и другие экс-акционеры относились к имуществу АО «ММРП» как к собственному, поэтому говорить о том, что он что-то похитил (получается сам у себя) абсурдно», - отмечает Александр Панфилов.

Следующее судебное заседание состоится 1 июня, на нем прокуратура продолжит зачитывать обвинение.

