Подростка из Мурмашей арестовали за истязания мальчика и рассылку порнографии

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из Мурмашей. Он обвиняется в истязании 14-летнего мальчика и распространении порнографических изображений (п.п. г, е ч.2 ст.117 УК РФ, п.п. «а», «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ).

По версии следствия, летом 2025 года парень вместе с другими подростками применял насилие в отношении 14-летнего сверстника. Напомним: мальчика пинали, подвешивали за ноги в заброшенном здании и выкинули из окна этого же дома. К счастью, внизу лежал старый матрас, который смягчил падение. Но по предварительным данным, парень из-за всех истязаний получил немало травм, в том числе перелом руки.

«Кроме того, подросток сделал кадры порнографического содержания и отправил изображения через мессенджер 13-летней девочке», - уточнили в СУ СКР по Мурманской области.

17-летнего злоумышленника взяли под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Второй участник преступлений, 15-летний подросток, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По ходатайству следователя его отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

