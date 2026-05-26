В Мурманской области утвердили объемы вылова горбуши на 2026 год

По данным ВНИРО, в этом году в Кольском Заполярье прогнозируется вылов 4,5 тонны горбуши.

В Мурманской области определили объемы вылова горбуши и сроки рыбалки на 2026 год. Решение приняли на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб под председательством замгубернатора региона Светланы Панфиловой.

«Любительская рыбалка на горбушу будет разрешена с 1 июня по 31 августа в реках бассейнов Баренцева и Белого морей. Исключение составит река Варзуга с притоками, где общий срок лова установлен с 1 июня по 15 июля. На отдельных рыболовных участках Варзуги рыбалка продлится до конца августа», - говорится в протоколе комиссии.

Промышленный вылов горбуши также пройдет с 1 июня по 31 августа. На эти цели выделена одна тонна рыбы. Добычу на участке «Колониха» будет вести СПК РК «Всходы коммунизма».

Кроме того, для традиционного рыболовства представителям коренных малочисленных народов Севера выделили 0,7 тонны горбуши. Также им разрешен вылов семги.

