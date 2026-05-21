Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 13:42

В дни «Монетной недели» жители Мурманской области сдали 1,2 тонны мелочи

Жители Мурманской области сдали мелочи на 956 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
Осенью пройдет новая «Монетная неделя».

Осенью пройдет новая «Монетная неделя».

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В апреле Мурманская область присоединилась в всероссийской акции «Монетная неделя», во время которой северяне могли сдать ненужную накопившуюся мелочь и взамен получить эквивалентную сумму на своей счет.

Всего жители региона сдали 1,2 тонны мелочи или 291 тысячу монет на общую сумму 956 тысяч рублей. Это лучше показателей прошлогодней весенней акции: на 50% больше по количеству и на 80% больше по объему.

«Северяне обменивали металлические рубли разных номиналов, больше всего сдали монет номиналом 1 рубль и 10 рублей – всего 128 тысяч штук общим весом около 600 килограммов. Реже всего обменивали монеты номиналом 5 копеек – в оборот вернулось 11,6 тысячи штук», - рассказали в Отделении Центробанка России по Мурманской области.

Осенью пройдет новая «Монетная неделя».

Напомним: в Мурманской области выявили две поддельные купюры. По данным регионального отделения Банка России, в первом квартале 2026 года из оборота изъяли две фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru