В дни «Монетной недели» жители Мурманской области сдали 1,2 тонны мелочи

Осенью пройдет новая «Монетная неделя».

В апреле Мурманская область присоединилась в всероссийской акции «Монетная неделя», во время которой северяне могли сдать ненужную накопившуюся мелочь и взамен получить эквивалентную сумму на своей счет.

Всего жители региона сдали 1,2 тонны мелочи или 291 тысячу монет на общую сумму 956 тысяч рублей. Это лучше показателей прошлогодней весенней акции: на 50% больше по количеству и на 80% больше по объему.

«Северяне обменивали металлические рубли разных номиналов, больше всего сдали монет номиналом 1 рубль и 10 рублей – всего 128 тысяч штук общим весом около 600 килограммов. Реже всего обменивали монеты номиналом 5 копеек – в оборот вернулось 11,6 тысячи штук», - рассказали в Отделении Центробанка России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области выявили две поддельные купюры. По данным регионального отделения Банка России, в первом квартале 2026 года из оборота изъяли две фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей.

