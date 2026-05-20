Житель Апатитов украл у приятеля 235 тысяч рублей во время вечеринки

В Апатиты мужчина лишился 235 тысяч рублей после застолья с друзьями. В полицию обратился 28-летний местный житель, который рассказал, что недавно вернулся с заработков и пригласил знакомых отметить встречу.

Во время застолья хозяин квартиры сходил в магазин за алкоголем, а вернувшись, убрал наличные в рюкзак. При этом он заметил, что один из приятелей внимательно следит за его действиями, но значения этому не придал.

Позже гости начали расходиться, а когда мужчина решил проверить рюкзак, оказалось, что из него пропали 235 тысяч рублей. Полицейские быстро установили вора: им оказался 25-летний безработный апатитчанин, ранее не судимый.

«На допросе молодой человек признал вину. Он вспомнил, что во время застолья знакомый рассказывал о своих накоплениях - более полумиллиона рублей. После этого и решил украсть часть денег», - сообщили в УМВД региона.

Мужчина дождался момента, когда хозяин квартиры отвлекся, достал из рюкзака пачку купюр и спрятал деньги в карман брюк. Часть похищенного он успел потратить.

По факту кражи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

