В Мурманске приступили к ремонту медицинского колледжа и детсада №130

В Мурманск начался капремонт еще двух образовательных учреждений - медицинского колледжа и детского сада № 130. Работы проводят в рамках программы «На Севере – жить!» и национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».

Как сообщили в минстрое региона, сейчас обновление идет уже на 17 объектах образования.

«Везде этап работ разный: где-то подрядчики только завершают демонтаж старой отделки и оборудования, а где-то уже переходят к чистовой отделке. К работам в детсаду № 61 в Апатитах подрядчик готовится приступить в ближайшее время. Однако перед большинством стоит задача завершить капитальный ремонт объектов к новому учебному году», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В здании Мурманского медицинского колледжа на улице Ломоносова заменят окна, утеплят фасад, обновят отмостку и установят архитектурно-художественную подсветку. Сейчас подрядчик занимается ремонтом кирпичной кладки и монтажом фасадной системы.

Также стартовал ремонт детского сада № 130 на улице Крупской. В здании обновят крышу и смонтируют вентилируемый фасад с подсветкой. Строители уже начали устанавливать каркас новой кровли и утеплять стены.

Всего в 2026 году в Мурманской области планируют капитально отремонтировать 18 учебных заведений.

