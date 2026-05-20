Мошенники написали девочке из Мончегорска под видом знакомой и выманили 90 тысяч рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

В Мончегорске 13-летняя школьница стала жертвой мошенников и перевела им почти 90 тысяч рублей с банковской карты матери.

Аферисты вышли на связь с девочкой через популярный мессенджер. Неизвестная прикинулась сверстницей и рассказала, что занимается гимнастикой. Она попросила подростка помочь восстановить доступ к важной группе, объяснив, что пишет с телефона матери.

«Школьница поверила новой знакомой и отправила код из смс. После этого мошенники сказали ребенку, что банковские карты их матерей якобы «перепутались», а деньги оказались переведены не туда», - сообщили в УМВД региона.

Под психологическим давлением девочка начала выполнять инструкции злоумышленников. В итоге с карты ее матери списали около 90 тысяч рублей. По данным полиции, похищенные средства мошенники быстро перевели в цифровую валюту и использовали для оплаты компьютерных игр.

О случившемся школьница рассказала родителям не сразу. Пропажу денег мать обнаружила только после проверки баланса карты.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают личности причастных к преступлению.

