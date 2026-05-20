В Сафоново домашняя собака напала на мужчину и разорвала ему губу

17 мая в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Североморск и Островной поступило заявление от жителя Сафоново, на которого напала чужая домашняя собака. Она порвала мужчине губу, из-за чего ему пришлось обратиться в больницу.

Нападение попало на камеру домофона. Она засняла, как к дому идет женщина с бойцовской собакой на поводке, но без намордника. Навстречу идет мужчина (за ним также бежит еще одна такая же собака, но без поводка), они с женщиной останавливаются, и в этот момент собака на поводке встает на задние лапы и кусает мужчину. Северянка оттаскивает собаку и отходит к дому.

Записи с камер наружного наблюдения полиция уже изъяла, а также получила объяснения от владельца животного.

«Полицейскими будут детально изучены причины, способствовавшие нападению: соблюдение владельцем собаки установленных правил выгула домашних животных (в том числе требований регионального законодательства о содержании потенциально опасных пород), наличие либо отсутствие фактов привлечения владельца к административной ответственности за нарушение указанных правил, а также возможные провоцирующие действия со стороны потерпевшего», - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Также в рамках процессуальной проверки оценят, какой ущерб здоровью получил пострадавший мужчина.

