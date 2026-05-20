Уровень воды в реке Кола снизился на 21 сантиметр

Ситуация с паводком в Мурманской области становится менее напряженной. Ранее пик паводка ждали 18 и 19 мая. На данный момент уровень воды в реках после сильных дождей снижается.

Так, в реке Кола, к которой в последние дни было приковано основное внимание, за сутки упал на 21 сантиметр и к семи утра 20 мая составил 290 сантиметров.

«Меры, принятые для недопущения негативных последствий на участках, подверженных подтоплению, продлеваются до окончательной стабилизации обстановки. Мониторинг проводится регулярно», - рассказал оперштаб Мурманской области.

