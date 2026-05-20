Удобство, технологии, контроль: на Ковдорском ГОКе обновили диспетчерскую

На Ковдорском ГОКе заработала обновленная центральная диспетчерская. Ее перевезли из горно-транспортного цеха в административно-бытовое здание рудника.

По словам сотрудников, новое расположение заметно повысило удобство и оперативность работы ключевых служб рудника. Благодаря тому, что диспетчерская находится в черте города, маршрут до работы у сотрудников подразделения сократился в разы. Руководство теперь тоже находится рядом, поэтому рабочие вопросы можно решать гораздо быстрее.

– В одном кабинете работают пять человек: горный диспетчер, начальник смены, геолог, геомеханик и IT-специалист, который при необходимости оперативно настраивает систему, – поясняет начальник производственного отдела Иван Олегович Пархоменко. – У каждого своя зона ответственности. Главная задача для всех нас – это эффективное выполнение производственных показателей и безопасное ведение горных работ.

В помещении установили современное компьютерное оборудование, которое работает в связке с большими экранами и камерами на промышленной площадке. Система видеонаблюдения в карьере сегодня насчитывает 25 камер высокого разрешения. Они обеспечивают полный охват территории комбината, так что можно контролировать каждый объект без лишних выездов.

– Мы отслеживаем все производственные процессы – от добычи и транспортировки руды на обогатительный комплекс до отгрузки готовой продукции, – рассказывает начальник смены производственной службы Ковдорского ГОКа Сергей Игоревич Миронов. – Новые компьютеры, руководство рядом. Работать на самом деле стало намного комфортнее.

Ремонтные работы в помещениях рядом с диспетчерской продолжаются. В планах - капитально обновить весь этаж, чтобы создать для сотрудников удобные и качественные условия труда.