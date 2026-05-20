Два подростка из Апатитов отправятся в колонию за распространение наркотиков

Подростки забрали из тайника 32 свертка с наркотиками. Фото: СКР по Мурманской области

В Апатитах вынесли приговор двоим подросткам, которые решили заработать на запрещенных веществах. Их признали виновными в совершении нескольких эпизодов сбыта и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы.

«В марте 2024 года совершеннолетний житель Апатитов и двое 17-летних фигурантов через Интернет приобрели через тайник – «закладку» крупную партию наркотического средства. После этого осужденные расфасовали запрещенные вещества на разовые дозы и осуществили закладку 32 свертков на территории Апатитов для дальнейшего сбыта. Часть наркотиков хранилась в жилище фигурантов», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Задержали молодых людей при участии УФСБ и полиции. Оба подростка получили 3,5 и 5 лет воспитательной колонии. Также в школы, где они учились, контролирующие органы внесли представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Напомним: В Кольском округе задержали 41-летнего мужчину из Мурманска, который организовал нарколабораторию в гараже. Там он выращивал наркосодержащие растения.

